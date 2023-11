November 20, 2023 / 02:51 PM IST

ఇంఫాల్‌: మణిపూర్‌ రాజధాని ఇంఫాల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ వద్ద గుర్తు తెలియని ఎగిరే వస్తువు (యూఎఫ్‌వో) కలకలం రేపింది. (UFOs Near Imphal Airport) ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ (ఐఏఎఫ్‌) స్పందించింది. రెండు రాఫెల్‌ ఫైటర్‌ జెట్లను రంగంలోకి దించింది. భారత వాయుసేన ఈ విషయాన్ని సోమవారం ధృవీకరించింది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల సమయంలో ఇంఫాల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ వద్ద గుర్తు తెలియని ఎగిరే వస్తువు (యూఎఫ్‌వో) కనిపించినట్లు తమకు సమాచారం అందినట్లు తెలిపింది. దీంతో పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని హషిమారా ఎయిర్‌బేస్‌లో మోహరించిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల్లో రెండు గాల్లోకి లేచాయని పేర్కొంది.

కాగా, రెండు రాఫెల్‌ జెట్లు యూఎఫ్‌వో కోసం అంతటా వెతికాయని, అయితే దాని జాడ ఎక్కడా కనిపించలేదని రక్షణ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆ యూఎఫ్‌వోను గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. అలాగే షిల్లాంగ్ ప్రధాన కార్యాలయంగా పని చేస్తున్న భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఈస్టర్న్ కమాండ్ వెంటనే ఎయిర్ డిఫెన్స్ రెస్పాన్స్ మెకానిజాన్ని యాక్టివేట్ చేసినట్లు వెల్లడించాయి.

మరోవైపు ఇంఫాల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సమీపంలో యూఎఫ్‌వో కనిపించిన వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి విమాన రాకపోకలను నిలిపివేశారు. అక్కడ దిగాల్సిన విమానాలను ఇతర ఎయిర్‌పోర్ట్‌లకు మళ్లించారు.

Air Force scrambled #Rafales after ‘#UFO‘ sighting near #ImphalAirport

After receiving input about the presence of a UFO near the Imphal airport in #Manipur, the IAF launched one Rafale jet from #Hashimara but it could not see anything and returned. pic.twitter.com/vxx9QEorNE

— Voice of Assam (@VoiceOfAxom) November 20, 2023