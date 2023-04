April 16, 2023 / 07:04 AM IST

లక్నో: ఉమేశ్‌పాల్‌ హత్యకేసు నిందితుడు, గ్యాంగ్‌స్టర్‌, మాజీ ఎంపీ అతీక్‌ అహ్మద్‌, అతడి సోదరుడు అష్రఫ్‌ హత్య నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌ ( Uttar Pradesh) ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 144 సెక్షన్‌ (144 section) విధించింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా ఉండేందుకు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అతీ అహ్మద్ (gangster-politician Atiq Ahmed)‌, అతని సోదరుడు అష్రఫ్‌ అహ్మద్‌ను (Ashraf Ahmed) శనివారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో వైద్యపరీక్షల నిమిత్తం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని మెడికల్‌ కాలీజీకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జర్నలిస్టుల్లా వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులు వారిపై అతి దగ్గర నుంచి కాల్పులు జరిపారు. దీంతో వారిద్దరు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. అయితే దుండగులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని 75 జిల్లాల్లో 144 సెక్షన్‌ విధించారు. రాజధాని లక్నోలోని హుసెయినాబాద్‌లో ఫ్లాగ్‌ మార్క్‌ నిర్వహించారు. మధుర, ప్రయాగ్‌రాజ్‌, అయోధ్యలో పెద్దఎత్తున పోలీసులను మోహరించారు.

కాగా, గ్యాంగ్‌స్టర్‌ హత్యపై సీఎం యోగీ ఆదిత్యనాథ్‌ (CM Yogi Adityanath) అత్యున్నతస్థాయి న్యాయవిచారణకు ఆదేశించారు. ముగ్గురు వ్యక్తులతో కమిటీని నియమించారు. రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు. అయితే పోలీసుల అదుపులో ఉన్న వ్యక్తులు.. వారి సమక్షంలోనే దారుణ హత్యకు గురైతే రాష్ట్రంలోని సాధారణ పరిస్థితి ఏంటని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ అన్నారు. ఇది ముమ్మాటికి సీఎం ఆదిత్యనాథ్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనని విమర్శించారు.

యూపీ పోలీసుల చేతిలో గురువారం ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమైన అతీక్‌ కుమారుడు అసద్‌ అంత్యక్రియలు ముగిసిన కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే అతడి తండ్రిని కూడా కాల్చిచంపడం సంచలనం రేపింది. కాగా, తన కుమారుడి అంత్యక్రియలకు అనుమతించాలంటూ జైలులో ఉన్న అతీక్‌ కోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. శుక్రవారం అంబేద్కర్‌ జయంతి కారణంగా సెలవు కావడంతో అతని దరఖాస్తును రిమాండ్‌ మెజిస్ట్రేట్‌కు పంపారు. ఆ దరఖాస్తు శనివారం చీఫ్‌ జ్యుడీషియల్‌ మెజిస్ట్రేట్‌కు పంపకముందే అసద్‌ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి.

Prayagraj, UP: Early morning visuals from the spot where Atiq Ahmed and his brother were shot dead yesterday pic.twitter.com/nbHAdumZZK

#WATCH | UP: Security tightened in Prayagraj after Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead pic.twitter.com/DsU7HblrPX

#WATCH | Lucknow: Police officials leave from UP CM's residence after attending the high-level meeting chaired by CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/iKZzyXKwsu

#WATCH | UP: Security beefed up in Mau after the incident of Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead in Prayagraj

Section 144 of CrPC imposed in all the districts of Uttar Pradesh pic.twitter.com/HzErhlXwYR

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 15, 2023