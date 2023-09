September 2, 2023 / 12:38 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: శ్రీహ‌రికోట‌లోని షార్ కేంద్రం నుంచి పీఎస్ఎల్వీ-సీ57 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇవాళ ఉద‌యం 11.50 నిమిషాల‌కు ఆదిత్య ఎల్‌1 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌తో రాకెట్ నింగిలోకి వెళ్లింది. లిఫ్ట్ ఆఫ్ నార్మ‌ల్‌గా సాగింది. సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం ఆదిత్య ఎల్‌1 (Aditya L1)మిష‌న్‌ను ఇస్రో చేప‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. లాంచ్ వెహికిల్ ప్ర‌జ్వ‌ల‌నం అన్ని ద‌శ‌ల్లోనూ నిర్దేశితంగా జ‌రిగింది. ఏడు పేలోడ్స్‌తో ఆదిత్య .. భాస్క‌రుడి దిశ‌గా వెళ్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. భూమికి 15 ల‌క్ష‌ల కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న ఎల్1 పాయింట్ వ‌ద్దకు ఆదిత్య వెళ్తోంది. అక్క‌డ నుంచి సూర్యుడిని ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ స్ట‌డీ చేయ‌నున్న‌ది.

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches India's first solar mission, #AdityaL1 from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh.

Aditya L1 is carrying seven different payloads to have a detailed study of the Sun. pic.twitter.com/Eo5bzQi5SO

— ANI (@ANI) September 2, 2023