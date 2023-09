September 15, 2023 / 12:44 PM IST

బెంగుళూరు: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం చేప‌ట్టిన ఆదిత్య‌-ఎల్‌1(Aditya-L1) మిష‌న్ స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా సాగుతోంది. ఆ ఉప‌గ్ర‌హం ఎల్‌1 పాయింట్ వైపు వెళ్తోంది. అయితే ఇవాళ తెల్ల‌వారుజామున ఆదిత్య ఎల్‌1.. మ‌రో క‌క్ష్య‌లోకి ప్ర‌వేశించింది. నాలుగో సారి క‌క్ష్య పెంపు స‌జావుగా సాగిన‌ట్లు ఇస్రో త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. ఈ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టిన స‌మ‌యంలో.. మారిష‌స్‌, బెంగుళూరు, షార్‌, పోర్టు బ్లెయిర్‌లో ఉన్న ఇస్రో స్టేష‌న్లు ఆ శాటిలైట్‌ను ట్రాక్ చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించాయి. ఫిజి దీవుల నుంచి ఆదిత్య ఎల్1కు చెందిన పోస్టు బ‌ర్న్ ఆప‌రేష‌న్స్ ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్నారు. కొత్త క‌క్ష్య‌ 256 కి.మీ x 121973 కి.మీ దూరంలో ఉన్న‌ట్లు ఇస్రో పేర్కొన్న‌ది. మ‌ళ్లీ ఈ నెల 19వ తేదీన క‌క్ష్య పెంపు ఉంటుంద‌ని ఇస్రో తెలిపింది. ట్రాన్స్ లాగ్రాజియ‌న్ పాయింట్ 1 లోకి వెళ్తుంద‌ని, భూ క‌క్ష్య నుంచి ఆదిత్య దూరం అవుతుంద‌ని ఇస్రో పేర్కొన్న‌ది. 19వ తేదీన ఉద‌యం 2 గంట‌ల‌కు ఈ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్ట‌నున్నారు.

Aditya-L1 Mission:

The fourth Earth-bound maneuvre (EBN#4) is performed successfully.

ISRO’s ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation, while a transportable terminal currently stationed in the Fiji islands for… pic.twitter.com/cPfsF5GIk5

— ISRO (@isro) September 14, 2023