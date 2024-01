January 17, 2024 / 01:44 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అదానీ గ్రూపు(Adani Group) సంస్థ తెలంగాణ‌లో సుమారు రూ.12,400 కోట్లు పెట్టుబ‌డి పెట్ట‌నున్న‌ది. డేటా సెంట‌ర్‌, క్లీన్ ఎన‌ర్జీ ప్రాజెక్టు, సిమెంట్ ప్లాంట్ కోసం ఆ మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయ‌నున్నారు. దావోస్‌లో జ‌రుగుతున్న ప్ర‌పంచ ఆర్థిక స‌ద‌స్సులో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, అదానీ గ్రూపు చైర్మెన్ గౌత‌మ్ అదానీ మ‌ధ్య నాలుగు ఒప్పందాల‌పై సంత‌కాలు చేశారు. 100 ఎండ‌బ్ల్యూ డేటా సెంట‌ర్ కోసం అదానీ ఎంట‌ర్‌ప్రైజెస్ సుమారు రూ.5వేల కోట్ల పెట్టుబ‌డి పెట్ట‌నున్న‌ది. అంబుజా సిమెంట్స్ సంస్థ రూ.1400 కోట్ల‌తో ఏడాదికి ఆరు మిలియ‌న్ల ట‌న్నుల సిమెంట్‌ను ఉత్ప‌త్తి చేసేందుకు ప్లాన్ చేసింది. డ్రోన్‌, మిస్సైల్ వ్య‌వ‌స్థ అభివృద్ధి కోసం అదానీ డిఫెన్స్ సంస్థ వెయ్యి కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయ‌నున్న‌ది.

The government of Telangana signed 4 MoUs with the Adani Portfolio of Companies for over Rs 12,400 crores at the World Economic Forum, Davos. Adani Group to invest Rs 5,000 crores in 100 MW data centre that will use green energy. Adani Green to set up two pump storage projects… pic.twitter.com/htVCrR0Pz5

— ANI (@ANI) January 17, 2024