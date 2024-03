March 15, 2024 / 03:24 PM IST

Abdul Khaleque: అసోంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ రాష్ట్రంలోని బర్పెటా లోక్‌సభ స్థానం నుంచి ఎంపీగా ఉన్న కాంగ్రెస్‌ నేత అబ్ధుల్‌ ఖాలిక్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన రాజీనామా లేఖను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్‌ ఖర్గేకు పంపారు. ఈ విషయాన్ని ఖాలిక్‌ తన అధికారిక ఎక్స్‌ (X) హ్యాండిల్‌లో షేర్‌ చేశారు.

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అసంబద్ధ పోకడల కారణంగానే ఒడిశాలో పార్టీ ఆధ్వాన్న స్థితికి చేరిందని అబ్ధుల్‌ ఖాలిక్‌ తన రాజీనామా లేఖలో ఆరోపించారు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ విధానాలు నచ్చకే కాంగ్రెస్‌ పార్టీతో తనకున్న 25 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని తెంచుకుంటున్నానని ఖాలిక్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇప్పటికే తన రాజీనామా లేఖను ఖర్గేకు పంపానని చెప్పారు. ఆ లేఖను కూడా ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశారు.

కాగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఈసారి బర్పెటా లోక్‌సభ టికెట్‌ ఇవ్వకపోవడమే అబ్ధుల్‌ ఖాలిక్‌ రాజీనామాకు అసలు కారణంగా తెలుస్తోంది.

I have decided to severe my ties of 25 years with Congress. I already send my resignation letter to Honourable Congress President Kharge ji. pic.twitter.com/DAROZe4xzD

— Abdul Khaleque (@MPAbdulKhaleque) March 15, 2024