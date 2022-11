November 22, 2022 / 10:32 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గులాబ్ సింగ్ యాద‌వ్‌ను ఆ పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌లు దాడి చేశారు. ఆ స‌మ‌యంలో ఆయ‌న వారి నుంచి పారిపోయారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. ఢిల్లీ మున్సిప‌ల్ ఎన్నిక‌ల‌కు సంబంధించిన టికెట్ల‌ను ఎమ్మెల్యే గులాబ్ సింగ్ అమ్ముకుంటున్న‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి. అయితే దాడి వీడియోను బీజేపీ నేత‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.

ఎమ్మెల్యే గులాబ్ సింగ్‌ది ఢిల్లీలోని మాటియాలా నియోజ‌క‌వ‌ర్గం. సోమ‌వారం రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు ఆయ‌న పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌తో స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. అక్క‌డ ఈ గ‌లాటా జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. నిజానికి ఏం జ‌రిగిందో తెలియ‌దు కానీ, ఎమ్మెల్యేతో కార్య‌కర్త‌లు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఎమ్మెల్యే కాల‌ర్‌ను ప‌ట్టుకుని, గుంజేశారు. జ‌నం నుంచి త‌ప్పించుకుని పారిపోతున్న ఎమ్మెల్యేను ప‌ట్టుకుని మ‌రీ పంచ్‌లు విసిరారు.

మున్సిప‌ల్ టికెట్లు అమ్మినందుకు సొంతం పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌లే ఎమ్మెల్యేపై దాడి చేసిన‌ట్లు బీజేపీ ఆరోపిస్తున్నా.. ఆ ఆరోప‌ణ‌ల‌ను ఎమ్మెల్యే గులాబ్‌సింగ్ కొట్టిపారేశారు. బీజేపీ కార్య‌క‌ర్త‌లే ఈ దాడికి పాల్ప‌డిన‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు.

Unprecedented scenes from the party that indulged in the theatrical drama of ‘honest politics’.

Such is AAP’s corruption that even their members are not sparing their MLAs!

A similar outcome awaits them in upcoming MCD polls. pic.twitter.com/ig9rKuKl82

— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 21, 2022