July 27, 2024 / 09:42 AM IST

ముంబై: న‌వీ ముంబైలోని షాబాజ్ గ్రామంలో మూడు అంత‌స్తుల భ‌వ‌నం(Building Collapse) కూలింది. ఆ బిల్డింగ్ శిథిలాల కింద అనేక మంది చిక్కుకున్నారు. ఈ దుర్ఘ‌ట‌న‌ శ‌నివారం ఉద‌యం జ‌రిగింది. ఇద్ద‌ర్ని రెస్క్యూ చేశామ‌ని, మ‌రో ఇద్ద‌రు శిథిలాల కింద ఉండి ఉంటార‌ని న‌వీ ముంబై డిప్యూటీ ఫైర్ ఆఫీస‌ర్ పురుషోత్త‌మ్ జాద‌వ్ తెలిపారు. తెల్ల‌వారుజామున 4.50 నిమిషాల‌కు త‌మ బిల్డింగ్ కూలిన‌ట్లు ఫోన్ వ‌చ్చింద‌ని ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతోంద‌ని న‌వీ ముంబై మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ క‌మీష‌న‌ర్ కైలాశ్ షిండే తెలిపారు.

#WATCH | Maharashtra: A three-storey building collapsed in Navi Mumbai’s Shahbaz village; several people are feared trapped.

Police, fire brigade and NDRF present at the spot. Rescue operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/RL4bDeBRi0

