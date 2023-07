tomatoes free offer | మొబైల్‌ షాపు ఓనర్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. వాళ్లకు 2 కిలోల టమాటలు ఫ్రీ !

July 9, 2023 / 07:13 PM IST

భోపాల్‌: టమోటా (tomatoes) పేరు వింటేనే జనం ఠారెత్తిపోతున్నారు. వాటిని కొనేందుకు జంకుతున్నారు. కిలో టమోటా ధర రూ.వందకు పైగా ఉండటమే దీనికి కారణం. అయితే ఒక మొబైల్‌ షాపు ఓనర్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌ ఇచ్చాడు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసిన వారికి రెండు కిలోల టమోటాలు ఉచితమని ప్రకటించాడు (tomatoes free offer). దీంతో ఈ ఆఫర్‌ కోసం జనం ఎగబడుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని అశోక్‌నగర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. టమోటా ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక మొబైల్‌ షాపు ఓనర్‌ వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. మొబైల్స్‌ సేల్స్‌ పెంచుకునేందుకు స్మార్ట్‌ఫోన్ కొన్న వారికి రెండు కిలోల టమోటాలు ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు.

కాగా, ఈ ఆఫర్‌న ప్రారంభించిన తర్వాత తన స్టోర్‌లో కొనుగోలుదారులు పెరిగినట్లు మొబైల్‌ షాపు యజమాని అభిషేక్ అగర్వాల్ తెలిపారు. టమోటాలు ఖరీదైనవిగా మారాయని, ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్‌లో పోటీని తట్టుకునేందుకు తమ వినియోగదారులకు ఉచితంగా టమోటాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

సాధారణంగా పంట దిగుబడి తక్కువగా ఉన్న జూన్‌, జూలై నెలలో టమోటా ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే దేశంలో ఈ ఏడాది ఎండా కాలంలో వర్షాలు కురియడం, ఆపై ఎండలు మండిపోవడం వంటి వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల టమోటా పంటపై మరింత ప్రభావం చూపింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశ వ్యాప్తంగా టమోటా ధరలు కొండెక్కాయి. సగటు ధర కిలో రూ.100కుపైగా ఉంది. కొన్ని నగరాల్లో రూ.150 నుంచి రూ.200 వరకు ఉన్నాయి. అయితే 15 రోజుల్లో టమోటా ధరలు దిగి వస్తాయని, నెల రోజుల్లో ధరలు సాధారణ స్థితికి చేరుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

VIDEO | A smartphone shop owner in Madhya Pradesh's Ashok Nagar is giving tomatoes to customers free of cost with mobile phones. "Since tomatoes have become expensive and we wanted to offer something to customers due to increased competition in the market, we decided to offer… pic.twitter.com/egW9rWt5xw

— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2023