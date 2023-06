Navjot Sidhu | కాబోయే కోడలిని పరిచయం చేసిన నవజ్యోత్ సిద్ధూ.. గంగా నది ఒడ్డున కుమారుడి ఎంగేజ్మెంట్

June 27, 2023 / 04:03 PM IST

Navjot Sidhu | పంజాబ్‌ కాంగ్రెస్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ క్రికెటర్‌ నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధూ (Navjot Singh Sidhu) తనకు కాబోయే కోడలిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. ఆయన కుమారుడు కరణ్ సిద్ధూ ( Karan Sidhu) నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు.

కరణ్ సిద్దూ.. పాటియాలాకు చెందిన ఇనాయత్ రంధావా ( Inayat Randhawa)ను త్వరలో వివాహం చేసుకోనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి నిశ్చితార్థం గంగానది ఒడ్డున కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో నిరాడంబరంగా జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసిన సిద్ధూ.. కరణ్ సిద్ధూ తన తల్లి కోరికను నెరవేర్చినట్లు చెప్పారు. తన కుమారుడు జూన్ 26 దుర్గా-అష్టమి (Durga Ashtami) రోజున గంగామాత ఒడిలో కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. గంగా నది ఒడ్డున కాబోయే కొత్త జంట ఉంగరాలు మార్చుకున్నట్లు నవజ్యోత్ సిద్ధూ ట్వీట్ లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పిక్స్, ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు కంగ్రాట్స్ అంటూ కాబోయే కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

The son honours the most cherished desire of his beloved mother …. On this auspicious Durga-Ashtami day in the lap of mother Ganges , a new beginning , introducing our would be daughter in law Inayat Randhawa . They exchanged promise bands. pic.twitter.com/4ELfTpUTmJ

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) June 26, 2023