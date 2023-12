Watch: ఏనుగును చెప్పులతో భయపెట్టేందుకు ప్రయత్నించిన కొందరు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

December 9, 2023 / 07:28 PM IST

గౌహతి: కొందరు వ్యక్తులు ఒక ఏనుగును చెప్పులతో భయపెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. (Men Trying To Scare Wild Elephant With Slippers) దీంతో ఆ ఏనుగు కోపంతో పలుమార్లు వారి వైపు దూసుకొచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అస్సాంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక ఏనుగు ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండగా కొంత మంది వ్యక్తులు దిగువన ఉన్నారు. ఆ ఏనుగును బెదరగొట్టేందుకు చెప్పులు చూపించి దాని వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో ఆ ఏనుగు పలుమార్లు వారి వైపు దూసుకొచ్చింది. అయితే చివరకు అది వెనక్కి తగ్గి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

కాగా, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌) అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.‘ఇక్కడ ఉన్న నిజమైన జంతువును గుర్తించండి. ఈ భారీ ఏనుగు దాడి చేస్తే కిల్లర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇలా ఎప్పుడూ చేయవద్దు, ఇది ప్రాణాపాయం. ఈ వీడియో అస్సాంకు చెందినది’ అని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మనుషులు, అటవీ జంతువుల మధ్య సంఘర్షణకు సంబంధించిన చర్చకు ఇది దారితీసింది. ఏనుగును రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించిన వారిపై కొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మరికొందరు డిమాండ్‌ చేశారు.

