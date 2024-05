Cylinder Blast | తోపుడు బండిలో ఒక్కసారిగా పేలిన సిలిండర్‌.. తప్పిన ప్రాణనష్టం.. వీడియో

May 31, 2024 / 09:37 AM IST

చెన్నై: తమిళనాడులోని తిరునల్వేలీలో భారీ ప్రాణ నష్టం తప్పింది. పట్టణంలోని నార్త్‌ కార్‌ స్ట్రీట్‌లో ఓ తోపుడు బండిలో ఉన్న గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ (Cylinder Blast) పేలింది. దీంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న వ్యక్తితోపాటు మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భారీ శబ్దంతో సిలిండర్‌ పేలిపోవడంతో ఒక్కసారిగా అంతా ఉలిక్కిపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి ఆ తోపుడుబండి తునాతునకలైంది.

భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో రెండు దుకాణాలు కాలి బూడిదైపోయాయి. గాయపడినవారిని స్థానికులు హుటాహుటిన దవాఖానకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది. కాగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ టిఫిన్‌ సెంటర్‌ వద్ద పెద్దగా జనం లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే పేలుడుకు గల కారణాలు తెలియరాలేదని చెప్పారు.

