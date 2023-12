Massiv Fire | హాండ్‌ గ్లవ్స్‌ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఆరుగురు సజీవదహనం

December 31, 2023 / 08:18 AM IST

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్‌లో (Aurangabad) విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్‌ (ఔరంగాబాద్‌)లో ఉన్న హ్యాండ్ గ్లవ్స్ తయారీ (Hand Glove Factory) కంపెనీలో తెల్లవారు జామున 2.15 గంటలకు భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massiv Fire) సంభవించింది. దీంతో ఆరుగురు కార్మికులు సజీవదహనమయ్యారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. భారీగా ఎగసిపడుతున్న మంటలను అదుపుచేశారు.

అగ్నిప్రమాదం సభవించిన సమయంలో కూలీలంతా ఫ్యాక్టరీలో నిద్రిస్తున్నారని, మంటలు ఒక్కసారిగా వ్యాపించడంతో ఆరుగురు సజీవదహనం అయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. మంటలు వ్యాపించిన సమయంలో ఫ్యాక్టరీలో 10 నుంచి 15 మంది ఉన్నారని వెల్లడించారు. మంటలు ఎలా అంటుకున్నాయనే సంభవించిందనే విషయం తెలియాల్సి ఉందని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తుచేస్తున్నామన్నారు.

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: Fire breaks out in a factory in the Waluj MIDC area. Operations to douse the fire are underway. Further details awaited. pic.twitter.com/mY9ChJv8n8

— ANI (@ANI) December 30, 2023