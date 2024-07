July 16, 2024 / 09:28 AM IST

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే పై (Mumbai Express way) ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కేసర్‌ నుంచి పండరీపూర్‌కు వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు బస్సు ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఓ ట్రాక్టర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో అదుపుతప్పి లోయలో పడియాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరో 45 మంది గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికులతో కలిసి సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఎంజీఎం దవాఖానకు తరలించారు.

ప్రమాదం రాత్రి ఒటి గంట సమయంలో జరిగిందని నవీ ముంబై డీసీపీ వివేక్‌ పన్సారే తెలిపారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఆయన పరిస్థితులను పర్యవేక్షించారు. బాధితులంతా ఆషాడ ఏకాదశి సందర్భంగా పండరీపూర్‌ వెళ్తున్నారని చెప్పారు. క్షతగాత్రుల్లో 42 మందిని ఎంజీఎం దవాఖానకు, ముగ్గురిని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్‌కు తరలించామన్నారు.

#WATCH | DCP Navi Mumbai, Vivek Pansare says, “The people were going to Pandharpur through a private bus on the occasion of Asadhi Ekadashi. The bus collided with a tractor and fell into a ditch. 42 people, who were injured have been shifted to MGM Hospital, while 3 have been… https://t.co/nIaIt4kgrM pic.twitter.com/BOIAvHkSJE

— ANI (@ANI) July 15, 2024