రెండు బ్యాగుల్లో పాములు, కోతులు, తాబేళ్లు.. కస్టమ్స్‌ చేతికి చిక్కిన స్మగ్లర్‌

January 16, 2023 / 07:20 PM IST

చెన్నై: ఎన్నిసార్లు పట్టుబడ్డా స్మగ్లర్లు పట్టువదలని విక్రమార్కుల్లా తమ అక్రమ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా అరుదైన జీవజాతులను అక్రమంగా తరలిస్తూ ఓ స్మగ్లర్ పట్టుబడ్డాడు. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్‌ అధికారులు అతడి ఆటకట్టించారు. అతని దగ్గరున్న అరుదైన జీవులను స్వాధీనం చేసుకుని, అతడిని స్థానిక పోలీసులకు అప్పగించారు.

బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చి చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో దిగిన ఓ ప్రయాణికుడి లగేజీని కస్టమ్స్‌ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. దాంతో అతని రెండు బ్యాగులలో అరుదైన జీవులు కనిపించాయి. వాటిలో 45 బాల్‌ పైథాన్‌లు, మూడు కుచ్చుతోక కోతులు, మూడు నక్షత్ర తాబేళ్లు, ఎనిమిది కార్న్‌ స్నేక్స్‌ దొరికాయి. అధికారులు వాటిని సీజ్‌ చేసి తిరిగి బ్యాంకాక్‌కు పంపించారు.

Chennai, Tamil Nadu | 45 ball pythons, 3 marmosets, 3 star tortoises & 8 corn snakes were found in two bags of a passenger who arrived at Chennai airport from Bangkok on January 11. The recovered wildlife species were deported to Bangkok on January 12: Customs pic.twitter.com/wmJ3q8tlkR

— ANI (@ANI) January 16, 2023