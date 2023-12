Accident | దాబాలోకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు.. ముగ్గురు దుర్మరణం

December 17, 2023 / 07:11 AM IST

లక్నో: ఉత్తప్రదేశ్‌లోని ఇటావాలో (Etawah)ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. శనివారం అర్ధరాత్రి ఇటావాలోని మానిక్‌పూర్‌ క్రాసింగ్‌ (Manikpur Crossing) వద్ద జాతీయ రహదారి-2పై అదుపుతప్పిన ట్రక్కు రోడ్డు పక్కనున్న దాబాలోకి (Dhaba) దూసుకెళ్లింది. దీంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, మరో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను దవాఖానకు తరలించారు.

జార్ఖండ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ కలిగిన ట్రక్కు కాన్పూర్‌ నుంచి ఢిల్లీ వైపు వెళ్తున్నదని ఎస్‌ఎస్పీ సంజయ్‌ వర్మా (Sanjay Verma) చెప్పారు. డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేశామని, అతడు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. జేసీబీ, క్రేన్‌ సహాయంతో ట్రక్కును అక్కడి నుంచి తొలగించామని తెలిపారు. గాయపడిన వారిపరిస్థితి విషమంగా ఉందన్నారు.

#WATCH | 3 dead and 3 injured after a dumper truck rammed into a Dhaba in Etawah, Uttar Pradesh (16/12) pic.twitter.com/kzAuQUIwwn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 16, 2023