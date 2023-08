August 5, 2023 / 07:13 AM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని (Jammu And Kashmir) కుల్గాం జిల్లాలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో ముగ్గురు జవాన్లు (Army Soldiers) వీరమరణం పొందారు. కుల్గాంలోని (Kulgam) హలాన్‌ (Halan forest area) అటవీ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో భద్రతా బలగాలు కార్డన్‌ సెర్చ్‌ (Cordon Search) ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఉగ్రవాదులకు, భద్రతా బలగాలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గాలింపు కాస్తా ఎన్‌కౌంటర్‌గా (Encounter) మారిపోవడంతో ఉగ్రవాదుల (Terrorists) కాల్పుల్లో ముగ్గురు సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

దీంతో హుటాహుటిన వారిని దవాఖానకు తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ వారు మరణించారని శ్రీనగర్‌ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న చినార్‌ కార్ప్స్‌ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. కాగా, అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అదనపు సైనిక బలగాలతో ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు కొనసాగుతున్నదని అధికారులు వెల్లడించారు.

Operation Halan #Kulgam

On specific inputs regarding presence of terrorists on higher reaches of Halan in Kulgam, operations launched by Security Forces on 04 Aug 23. In exchange of firing with terrorists, three personnel sustained injuries and later succumbed.

Search operations… pic.twitter.com/NJ3DZa2OpK

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 4, 2023