August 17, 2024 / 08:10 AM IST

లక్నో: సబర్మతి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు (Sabarmati Express) పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో వారణాసి నుంచి అహ్మదాబాద్‌ వెళ్తున్న సబర్మతి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు కాన్పూర్‌-భీమ్‌సేన్‌ స్టేషన్ల మార్గంలో శనివారం తెల్లవారుజామున 2.35 గంటల సమయంలో ట్రాక్‌పై ఉన్న ఓ వస్తువును రైలు ఇంజిన్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో 20 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. అయితే రైలులో ఉన్న ప్రయాణికులకు ఏమీ కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రయాణికులను బస్సుల్లో కాన్పూర్‌ తరలించారు. అక్కడి నుంచి అధికారులు వారికోసం ప్రత్యేక రైలును ఏర్పాటుచేశారు.

కాగా, ఇంజిన్‌ను ఢీకొన్న వస్తువు ఆనవాళ్లను 16వ బోగీ వద్ద గుర్తించారు. ఆ వస్తువును ఆనవాళ్లను భద్రపరిచారు. ఘటనపై ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు‌, ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో (IB) అధికారులు సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రమాదం నేపథ్యంలో వారణాసి జంక్షన్‌-అహ్మదాబాద్‌ మార్గంలో పలు రైలు సర్వీసులకు అంతరాయం కలిసిగింది.

ఈ ఘటనపై రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. తెల్లవారుజామున 2.35 గంటలకు కాన్పూర్‌ సమీపంలో ట్రాక్‌పై ఉన్న ఓ వస్తువును ఇంజిన్‌ ఢీకొట్టడంతో సబర్మతి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పట్టాలు తప్పిందన్నారు. ట్రాక్‌పై పదునైన గుర్తులు కనిపించాయని వెల్లడించారు. ఆధారాలను భద్రపరిచామని తెలిపారు. ఐబీ, ఉత్తరప్రదేశ్‌ పోలీసులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సిబ్బంది, ప్రయాణికులు క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పారు. ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి మరో రైలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

Railway Minister Ashwini Vaishnaw tweets, “The engine of Sabarmati Express (Varanasi to Amdavad) hit an object placed on the track and derailed near Kanpur at 02:35 am today. Sharp hit marks are observed. Evidence is protected. IB and UP police are also working on it. No injuries… pic.twitter.com/4Gw1eosNR7

#WATCH | Uttar Pradesh | Train no. 19168, Sabarmati Express derailed near Kanpur at 02:35 am today after the engine hit an object placed on the track and derailed.

#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the site where train number 19168, Sabarmati Express derailed in a block section between Kanpur and Bhimsen station.

No injuries to anyone were reported from the site, so far pic.twitter.com/dRpiTaUPMA

— ANI (@ANI) August 17, 2024