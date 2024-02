February 2, 2024 / 03:34 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భార‌త్‌లో 2022లో కొత్త‌గా 14.1 ల‌క్ష‌ల క్యాన్స‌ర్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి. ఆ ఏడాది సుమారు 9.1 ల‌క్ష‌ల మంది ఆ వ్యాధి వ‌ల్ల మ‌ర‌ణించారు. ఎక్కువ శాతం భారతీయుల్లో రొమ్ము క్యాన్స‌ర్ ఉన్న‌ట్లు ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్ల‌డించింది. పెద‌వు, నోరు, ఊపిరితిత్తులు క్యాన్స‌ర్ కేసులు ఎక్కువ శాతం పురుషుల్లో ఉన్నాయి. నోటి క్యాన‌ర్స్ 15.6 శాతం, శ్వాస‌కోస క్యాన్స‌ర్ 8.5 శాతం కేసులు ఉన్నాయి. ఇక మ‌హిళ‌ల్లో రొమ్ము, స‌ర్వైక‌ల్ క్యాన్స‌ర్ కేసులు ఎక్కువ‌గా ఉన్నాయి.

Ahead of #WorldCancerDay on Sunday, here are the latest global cancer burden stats (2022)

🌍 Estimated 9.7M deaths

💔 1 in 9 men & 1 in 12 women lose their lives to the disease

👤 1 in 5 people face cancer in their lifetimehttps://t.co/gOW4eAZ1c1#CloseTheCareGap

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2024