August 26, 2022 / 09:53 AM IST

జాంబిరెడ్డి సినిమా చూశారా? అందులో జాంబీలు ఎలా ప్ర‌వ‌ర్తిస్తారో తెలుసు క‌దా? అచ్చం అలాంటివే జంతురాజ్యంలో కూడా ఉన్నాయి. అందుకు ఈ వీడియోనే సాక్ష్యం. మాసిమో అనే యూజ‌ర్ షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో ఓ కీట‌కం గగుర్పాటు క‌లిగిస్తున్న‌ది. దీంతో ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోలోని కీట‌కం చ‌నిపోలేదు.. అలా అని ప్రాణంతో లేదు. దాని పైభాగం మొత్తం కోల్పోయినా అది గ‌డ్డిలో న‌డుచుకుంటూ వెళ్తున్న‌ది. అంటే దాన్ని చంపేసి దాని శ‌రీరాన్ని జాంబీ ఫంగ‌స్‌లు ఆక్ర‌మించేశాయి. దాన్ని వాహ‌కంలా వాడుకుంటున్నాయి. ఈ ఫంగ‌స్‌ల‌ను మాసోస్పోరా అని పిలుస్తారు. పుట్ట‌గొడుగుల్లో క‌నిపించే ర‌సాయ‌నాల‌ను క‌లిగి ఉంటాయి. ఇవి ప్రాణాంత‌క ప‌రాన్న‌జీవులు. కీట‌కాల‌ను అవి చంపేసి జాంబీలుగా మార్చేస్తాయి. వాటి బీజాంశాలను వ్యాప్తి చేసేందుకు, మనుగడ కోసం మరిన్ని కీటకాలకు సోకేందుకు వింత‌గా ప్ర‌వ‌ర్తించేలా చేస్తాయి. కాగా, మాసిమో షేర్ చేసిన వీడియో చూసి, నెటిజ‌న్లు ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారు. 10 మిలియన్ల వీక్షణలతో ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో దూసుకుపోతున్న‌ది.

A zombie bug.

While it’s not alive, it’s not even dead. A large number of mind controlling fungi leads insects to assume the strangest behaviors in order to spread their spores and infect more insects to survive.

[read more: https://t.co/jGMPpf08cP]pic.twitter.com/KWTIuIT20U

— Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2022