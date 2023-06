June 20, 2023 / 05:57 PM IST

న్యూయార్క్‌: రేపే అంత‌ర్జాతీయ యోగా దినోత్స‌వం. ఈ నేప‌థ్యంలో ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి ఆంటోనియో గుటెర్ర‌స్(Antonio Guterres) సందేశం ఇచ్చారు. ఐక్య‌మ‌త్య స్పూర్తితో.. ఉత్త‌మ భ‌విష్య‌త్తు కోసం.. సామ‌ర‌స్య‌పూర్వ‌క‌మైన ప్ర‌పంచం కోసం, ఈ గ్ర‌హం కోసం, మ‌న కోసం యోగాను స్వీక‌రించాల‌ని కోరుతున్న‌ట్లు ఆంటోనియో గుటెర్ర‌స్ త‌న సందేశంలో తెలిపారు. యోగా అన్నింటినీ క‌లుపుతుంద‌ని, శారీరాన్ని, మెద‌డును.. మాన‌వ‌త్వాన్ని, ప్ర‌కృతిని క‌లుపుతుంద‌న్నారు. ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన‌, విభ‌జ‌న‌పూరిత‌మైన ప్ర‌పంచంలో.. ప్రాచీన విధాన ప‌ద్ధ‌తుల‌తో లాభం జ‌రుగుతుంద‌న్నారు. యోగా వ‌త్తిడిని త‌గ్గిస్తుంద‌ని, మాన‌సిక ఉల్లాసాన్ని క‌లిగిస్తుంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. క్ర‌మ‌శిక్ష‌ణ‌, స‌హ‌నాన్ని పెంచుతుంద‌న్నారు.

#WATCH | António Guterres, Secretary-General of the United Nations, gives a message, ahead of June 21 International Day of Yoga

"On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity, and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet and… pic.twitter.com/MUl4zcnTnw

