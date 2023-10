October 12, 2023 / 07:12 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఒక మహిళ హల్‌చల్‌ చేసింది. పోలీస్‌తో సహా ముగ్గురిపై కత్తితో దాడి చేసింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (Woman Stabs 3 At US Airport) అమెరికాలోని అట్లాంటాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బుధవారం సాయంత్రం అట్లాంటా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 44 ఏళ్ల డమారిస్ మిల్టన్ చేతిలో కత్తిని పట్టుకుని భయాందోళన సృష్టించింది. ఆ మహిళ ఎయిర్‌పోర్టుకు రాగానే తొలుత ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌పై కత్తితో దాడి చేసింది.

కాగా, ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆ మహిళను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించారు. కత్తిని వీడాలని కోరారు. అయితే ఎయిర్‌పోర్ట్‌ క్లర్క్‌తోపాటు కంట్రోల్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీస్‌పై కూడా కత్తితో ఆమె దాడి చేసింది. దీంతో వారంతా గాయపడ్డారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌ దక్షిణ టెర్మినల్‌లోని సెక్యూరిటీ చెక్‌పాయింట్‌ వద్ద ఈ సంఘటన జరిగింది. చివరకు ఆ మహిళను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఉన్న కొందరు తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో రికార్డ్‌ చేసిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Yes, and here is a better video of the lady with a knife, too! pic.twitter.com/lxC95JcZJI

— Mitch Jergensen (@MJergy) October 11, 2023