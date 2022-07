July 10, 2022 / 03:41 PM IST

శ్రీలంక‌లో ఆర్థిక, రాజ‌కీయ‌ సంక్షోభం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది రోడ్లమీదకు వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకు దిగారు. కొలంబోలో వీధులన్నీ నిరసనకారులతో నిండిపోయాయి. నిరసన జ్వాలలతో ఆ దేశం అట్టుడుకుతోంది. శ్రీలంక అధ్య‌క్షుడు గొట‌బాయ రాజ‌ప‌క్సే అధికార‌ నివాసంలోకి నిర‌స‌న‌కారులు శ‌నివారం చొచ్చుకెళ్లారు. గొటబాయ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ వేలాది మంది నిరసనకారులు అధ్యక్షుడి భవనాన్ని చుట్టుముట్టారు. నిరసనకారుల ఆగ్రహాన్ని పసిగట్టిన నిఘా వర్గాలు రాజ‌ప‌క్సేను అధికారిక నివాసం నుంచి ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయానికి తరలించాయని శ్రీలంక రక్షణవర్గాలు వెల్లడించాయి. పరిస్థితి అదుపు తప్పే అవకాశముందని ఇంటెలిజెన్స్‌ వర్గాలు సమాచారమివ్వడంతో శుక్రవారం రాత్రే అధికారిక నివాసాన్ని రాజపక్సే ఖాళీ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గొట‌బాయ‌ రాజపక్సే అధికారిక నివాసంలోకి పెద్ద సంఖ్య‌లో నిర‌స‌న‌కారులు శ‌నివారం ప్ర‌వేశించారు. ఆ భ‌వ‌నంలోని కిచెన్‌లో ఉన్న ఆహార‌ప‌దార్థాల‌ను ఆర‌గించారు. రాజ‌ప‌క్సే బెడ్‌పై ప‌డుకొని సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. ఆ భ‌వ‌నంలోని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ఈత‌కొట్టారు. జాతీయ జెండాల‌ను రెప‌రెప‌లాడించారు. ఆదివారం కూడా నిర‌స‌న‌కారులు కొలంబోను వీడ‌లేదు. గొట‌బాయ అధికారిక నివాసంలోనే ఉండి, నిర‌స‌న‌లు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండ‌గా, గొట‌బాయ రాజ‌క‌ప్సే ఎక్క‌డికి వెళ్లాడు? అనే దానిపై సోష‌ల్‌మీడియాలో ప‌లుర‌కాల క‌థ‌నాలు వినిపిస్తున్నాయి.

గొట‌బాయ‌ రాజపక్సే సముద్రంలోకి పారిపోయారా..?

శ్రీలంక అధ్య‌క్షుడు గొట‌బాయ‌ రాజపక్సే తన నివాసం నుంచి పారిపోయిన కొన్ని గంటలకే ఆయన చివరిగా ఇక్క‌డున్నారంటూ కొంద‌రు అంచ‌నావేయ‌డం ప్రారంభించారు. కొలంబో ఓడరేవులో నావికాదళ నౌకలో ఉన్నారంటూ సోష‌ల్‌మీడియాలో ప్ర‌చారం మొద‌లైంది. కొంత‌మంది సూట్‌కేసులు ప‌ట్టుకొని హడావిడిగా నావికాదళ నౌక ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ గ‌జ‌బాహు ఎక్కిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. శ్రీలంక అధ్యక్ష పదవికి ఆదివారం రాజీనామా చేయనున్న గొట‌బాయ ఈ నౌకలో ఉన్నారని పలువురు భావిస్తున్నారు. కాగా, ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ గ‌జ‌బాహులో రాజపక్సే ఎక్కిన‌ట్లు ఏ వీడియోలోనూ క‌నిపించ‌లేదు. శ్రీలంక‌లో ప‌రిస్థితులు స‌ద్దుమ‌ణిగేదాకా ఆయ‌న నౌక‌లోనే ఉంటాడ‌నే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా, గొట‌బాయ రాజ‌ప‌క్సే కొలంబో నుంచి విమానంలో విదేశాల‌కు వెళ్లిపోయాడ‌నే మ‌రో ప్ర‌చారం కూడా ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. గొట‌బాయ‌ రాజపక్సేను ఆచూకీ క‌నుక్కునేందుకు చాలా మంది ఇప్పటికీ ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఈ విష‌యంపై ప్రభుత్వ అధికారులు పెదవి విప్పడం లేదు.

Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa seen literally running away to the Sri Lankan navy (former US Coast Guard) ship SLNS Gajabahu. He is expected to resign today after protestors stormed the presidential palace, and burned the PMs residence in response to economic crisis. pic.twitter.com/kjxL1lrrgT

— LanguageLearner (@LanguageIearner) July 9, 2022