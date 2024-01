Pongal | శ్రీలంకలో వైభవంగా పొంగల్‌ ఉత్సవాలు.. Video

January 8, 2024 / 03:14 PM IST

Pongal: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా శ్రీలంకలో పొంగల్‌ ఫెస్టివల్‌ సంబురాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీలంకకు చెందిన తమిళ జాతీయులు ఘనంగా వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ట్రింకోమాలీలో నిర్వహిస్తున్న పొంగల్‌ ఫెస్ట్‌కు జనం భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

ఈ ఫెస్ట్‌ సందర్భంగా దాదాపు 1500 మంది కళాకారులు వివిధ రకాల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మహిళా కళాకారులు, పురుష కళాకారులు కళా ప్రదర్శనలు ఆహుతులకు కనువిందు చేశాయి. ఈ పొంగల్‌ ఫెస్టివల్‌ వేడుకలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | Sri Lanka | Pongal Festival being celebrated in Trincomalee; 1500 performers are taking part in celebrations. pic.twitter.com/adQYGCH59L

— ANI (@ANI) January 8, 2024