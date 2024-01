January 8, 2024 / 03:08 PM IST

కేప్ కెన‌ర‌వ‌ల్‌: చంద్రుడిపై అమెరికా ల్యాండ‌ర్ దిగి 50 ఏళ్లు దాటింది. ఇప్పుడు మ‌ళ్లీ ఆ దేశానికి చెందిన నాసా ఓ ప్రైవేటు సంస్థ‌తో క‌లిసి స‌రికొత్త ప్ర‌యోగాన్ని చేప‌ట్టింది. ఇవాళ కేప్ కెన‌ర‌వ‌ల్ నుంచి వొల్క‌న్ రాకెట్‌ను ప్ర‌యోగించింది. ఆ రాకెట్ ద్వారా పెరిగ్రిన్ 1 ల్యాండ‌ర్‌(Nasa Moon Lander)ను పంపింది. 1972లో చివ‌రిసారి అమెరికాకు చెందిన అపోలో మిష‌న్ చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ ప్ర‌యోగించిన పెరిగ్రిన్ 1 ల్యాండ‌ర్‌.. ఫిబ్ర‌వ‌రిలో చంద్రుడిపై దిగే ఛాన్సు ఉంది.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch’s #VulcanRocket. @Astrobotic’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC

— NASA (@NASA) January 8, 2024