Viral Video | రిబ్బన్ కత్తిరించగానే.. కూలిపోయిన కొత్త బ్రిడ్జి.. వీడియో వైరల్

September 7, 2022 / 06:28 PM IST

కొత్తగా బ్రిడ్జిలు కట్టినప్పుడు వాటిని అధికారులు వచ్చి రిబ్బన్ కత్తిరించి ప్రారంభించడం అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే ఒక చిన్న నదిపై కట్టిన బ్రిడ్జిని అధికారులు ప్రారంభించారు. అలా రిబ్బన్ కత్తిరించారో లేదో.. ఇలా ఆ బ్రిడ్జి కూలిపోయింది. డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (డీఆర్‌సీ)లో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

స్థానికంగా ఉన్నఇక నదిని వర్షాకాలంలో దాటడం కష్టంగా ఉందని, దానిపై ఒక బ్రిడ్జిని కట్టారు. దాన్ని ప్రారంభించేందుకు అధికారులు వచ్చారు. ఈ అధికారులతో వచ్చిన ఒక మహిళ అలా రిబ్బన్ కత్తిరించగానే వాళ్ల బరువు తట్టుకోలేని బ్రిడ్జి కూలిపోయింది.

వెంటనే స్పందించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆ అధికారులను రక్షించేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇదంతా చూస్తుంటూ ఆ రిబ్బనే బ్రిడ్జిని నిలబెట్టినట్లు కనిపిస్తోందని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022