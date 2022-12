Viral Video | పార్లమెంట్‌ సాక్షిగా మహిళా సభ్యురాలిపై ఎంపీ దాడి..!

December 5, 2022 / 12:44 PM IST

Senegal Parliament | పార్లమెంట్‌ సాక్షిగా మహిళా సభ్యురాలిపై మరో సభ్యుడు దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన తర్వాత పార్లమెంట్‌లో రసాభాస జరిగింది. సెనెగల్‌ పార్లమెంట్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నది. ఎంపీపై దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. సెనెగల్‌ పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అధికార కూటమికి చెందిన బెన్నో బాక్‌ యకార్‌ (BBY)కు చెందిన మహిళా ఎంపీ అమి డైయే గ్నిబీని ప్రతిపక్ష ఎంపీ మస్సాటా సాంబ్‌ చెంప దెబ్బ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆగ్రహానికి గురైన గ్నిబీ కుర్చీతో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. మరో ప్రతిపక్ష ఎంపీ ఆమెను కాలితో తన్ని పడిపోయాడు.

ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా పార్లమెంట్‌లో ఒక్కసారిగా గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్‌ సమావేశాలను వాయిదా వేశారు. అధ్యక్షుడు మాకీ సాల్ మూడోసారి ఎన్నికవగా.. గ్నీబి వ్యతిరేకించడంతో పాటు ప్రతిపక్ష ఎంపీ సాంబ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టడంతో పాటు వాటిని తాను పట్టించుకోనని పేర్కొన్నారు. దీంతో గ్నిబీ వద్దకు వచ్చిన సాంబ్‌ ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఈ ఏడాది జూలైలో జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార కూటమికి మెజారిటీ రాకపోవడంతో అధికార, ప్రతిపక్షాలు, నాయకుల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు పెరిగాయని స్థానిక మీడియా వివరించింది.

❗*Chaos in Senegal Parliament after MP Slaps Female Colleague*

The brawl began when opposition member Massata Samb walked over and slapped Amy Ndiaye Gniby – an MP of the ruling coalition – during a budget presentation, TV footage showed. pic.twitter.com/9Y074xSVTS

