November 21, 2023 / 04:15 PM IST

టెక్సాస్‌: అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆస్టిన్ నైట్‌క్ల‌బ్‌లో ఘ‌ర్ష‌ణ చోటుచేసుకున్న‌ది. మెరైన్ ద‌ళాలు, సాధార‌ణ పౌరుల మ‌ధ్య వాగ్వాదం జ‌రిగింది. ఆ త‌ర్వాత రెండు గ్రూపులు ఘ‌ర్ష‌ణ‌కు దిగాయి. సిక్త్ స్ట్రీట్‌లో ఉన్న‌ వూడూ రూమ్ నైట్‌క్ల‌బ్ వ‌ద్ద ఓ మెరైన్ ఫోన్‌ను తీసి రోడ్డుపై విసిరేసింది ఓ మ‌హిళ. దీంతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్న‌ది. ఆ స‌మ‌యంలో వైట్ హుడీ దుస్తులు వేసుకున్న ఓ వ్య‌క్తి.. మెరైన్స్‌పై పంచ్‌లు విసిరాడు. దీంతో రెండు గ్రూపుల్లోని వ్య‌క్తులు ఒక‌రిపై ఒక‌రు విరుచుకుప‌డ్డారు. ఓ వ్య‌క్తిని కింద‌ప‌డేసి మ‌రీ మెరైన్స్ అటాక్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత స్థానిక పోలీసులు వ‌చ్చి ఆ గొడ‌వను ప‌రిష్క‌రించే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు.

NEW: Group of Marines get into a fight with a group of men outside the Voodoo Room nightclub in Austin, Texas.

Don’t mess with the Marines.

The incident started when an angry woman snagged a phone and threw it into the street. (She was later smacked on accident by one of the… pic.twitter.com/Fr9VD8lHjw

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 19, 2023