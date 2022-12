December 9, 2022 / 03:46 PM IST

Viral News | అమెరికాలోని ఓ విమానాశ్రయంలో ఆశ్చర్యకర ఘటన ఒకటి చోటు చేసుకుంది. విమానంలోకి లగేజ్‌ని లోడ్‌ చేసేముందు ఓ ప్రయాణికుడి బ్యాగ్‌ను స్కాన్‌ చేసిన సిబ్బందికి ఊహించని ఘటన ఎదురైంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. విస్కాన్‌సిన్‌ (Wisconsin) నగరంలోని డేన్‌ కంట్రీ రీజనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ (Dane County Regional Airport )లో ప్రయాణికులకు సంబంధించిన లగేజీని ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సిబ్బంది విమానంలోకి లోడ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఓ ప్రయాణికుడికి సంబంధించిన కాలేజ్‌ బ్యాగ్‌ను ఎక్స్‌రే మెషీన్‌లోకి పంపగా అందులో గుర్తుపట్టలేని వస్తువు వారికి తారసపడింది. దీంతో బ్యాగ్‌ను చెక్‌ చేయగా అందులో బతికున్న కుక్క కనిపించింది. ఇది చూసిన సిబ్బంది ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సిబ్బంది ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేసింది. ప్రయాణ సమయాల్లో ఎవరైనా పెంపుడు జంతువులను తెచ్చుకుంటే సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలని కోరింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు వైరల్‌ అవుతోంది.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022