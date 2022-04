April 5, 2022 / 12:50 PM IST

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌లో హృద‌య‌విదార‌క‌ర దృశ్యాలు క‌లిచివేస్తున్నాయి. ర‌ష్యా దాడితో ఆ దేశం అత‌లాకుత‌లం అవుతోంది. కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. ఎక్క‌డ త‌మ పిల్ల‌ల‌కు దూరం అవుతామో అన్నటెన్ష‌న్ ప‌ట్టుకున్న‌ది. త‌మ‌ను చంపినా.. పిల్ల‌లు బ్ర‌తికితే చాల‌న్న ఆలోచ‌నలో త‌ల్లులున్నారు. ఇక అక్క‌డి సోష‌ల్ మీడియాలో కొన్ని ఫోటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. పిల్ల‌ల వెన్ను భాగంలో వివ‌రాలు రాసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు అక్క‌డి భ‌యానక ప‌రిస్థితికి నిద‌ర్శంగా మారాయి. ఓ జ‌ర్న‌లిస్టు ఆ ఫోటోల‌ను త‌న ట్వీట్‌లో పెట్టారు. వాస్త‌వానికి ఓ త‌ల్లి త‌న పిల్ల‌ల‌పై ఆ ఫ్యామిలీ వివ‌రాలు రాసింది. ఇన్‌స్టాలో ఆమె పెట్టిన పోస్టును త‌ర్జుమా చేసి ఓ జ‌ర్న‌లిస్టు ట్వీట్ చేశారు. ఓ అమ్మాయిపై ఆ పాప పేరును, టెలిఫోన్ నెంబ‌ర్‌ను రాసింది త‌ల్లి. కూతురు వీరా బ్ర‌తికితే, ఎవ‌రైనా ఆమెను శ‌ర‌ణార్థిగా స్వాగ‌తిస్తార‌న్న ఉద్దేశంతో ఇలా ఆమె రాశారు.

చిన్నారిపై వివ‌రాలు రాసిన ఫోటోపై ట్విట్ట‌ర్‌లో నెటిజెన్లు స్పందిస్తున్నారు. గుండెను క‌లిచివేస్తోంద‌ని, మాట‌ల‌ను రావ‌డం లేద‌ని ఓ యూజ‌ర్ కామెంట్ చేశాడు. ర‌ష్యా ద‌ళాలు ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డేందుకు పిల్ల‌ల్ని వాడుకుంటున్న‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి. నొవియి బికి ప‌ట్ట‌ణంలో యుద్ధ ట్యాంకుల ముందు పిల్ల‌ల‌తో నిండిని బ‌స్సుల‌ను నిలిపిన‌ట్లు ఓ రిపోర్ట్‌లో తేలింది.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022