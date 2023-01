January 2, 2023 / 05:20 PM IST

కీవ్‌: ర‌ష్యాను చావుదెబ్బ తీసింది ఉక్రెయిన్‌. తాజాగా ఉక్రెయిన్ జ‌రిపిన మిస్సైల్ దాడిలో సుమారు 400 మంది ర‌ష్యా సైనికులు చ‌నిపోయిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ర‌ష్యా ఆక్ర‌మిత డోన‌స్కీ ప్రాంతంలో ఆ క్షిప‌ణి దాడి జ‌రిగింది. మ‌కీవ్‌కా న‌గ‌రంలో ఉన్న ఓ బిల్డింగ్‌ను మిస్సైల్ టార్గెట్ చేసింది. ఆ బిల్డింగ్‌లో ర‌ష్యా ద‌ళాలు ఉంటున్న‌ట్లు భావిస్తున్నారు. నిజానికి ఆ అటాక్‌లో ఎంత మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారో స్ప‌ష్టంగా తెలియ‌దు. కానీ ర‌ష్య‌న్ అధికారులు ఆ దాడిని ద్రువీక‌రించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

🚨 Armed Forces of #Ukraine struck a large Russian base in #Makeevka in occupied #Donetsk , reporting that up to 400 Russian soldiers have been killed and another 300 injured. Excellent use of Precision Guided Munitions, probably #HIMARS or #M270 . pic.twitter.com/Q5gFUuFIxr

రెండు రోజుల క్రితం ఉక్రెయిన్‌పై ర‌ష్యా మిస్సైళ్లు, డ్రోన్ల‌తో దాడి చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. న్యూ ఇయ‌ర్ అర్థ‌రాత్రి మ‌కీవ్‌కా న‌గ‌రంపై దాడి జ‌రిన‌ట్లు ర‌ష్యా అధికారి డానిల్ బెజ‌నోవ్ తెలిపారు. గ‌త ఏడాది ఫిబ్ర‌వ‌రిలో యుద్ధం మొద‌లైన నాటి నుంచి డోన‌స్కీ ప్రాంతంలో ఉన్న ర‌ష్యా ద‌ళాల్ని ఉక్రెయిన్ టార్గెట్ చేస్తూనే ఉంది. అక్కడ ఉన్న న‌గ‌రాల‌పై దాడులు కొన‌సాగిస్తోంది. గ‌త ఏడాది ఆ ప్రాంతంలో సుమారు వెయ్యి మంది సాధార‌ణ పౌరులు మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు ర‌ష్యా అధికారులు చెబుతున్నారు.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK

— (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023