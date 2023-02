Turkey Earthquake | సార్‌.. మమ్మల్ని కాపాడండి, మీకు బానిసగా బతుకుతా.. రెస్క్యూ సిబ్బందికి ఓ బాలిక విజ్ఞప్తి

February 8, 2023 / 01:01 PM IST

Turkey Earthquake: తుర్కియేలోని భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎటుచూసినా విషాద దృశ్యాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. అయిన వాళ్లను కోల్పోయిన వారి ఆక్రందనలతో ఆ ప్రాంతాలు మార్మోగుతున్నాయి. శిథిలాల కింద నుంచి బయటపడుతున్న మృతదేహాలతో ఆయా ప్రదేశాలు మరుభూమిని తలపిస్తున్నాయి. ఆ ప్రదేశాల్లో కొన్ని దృశ్యాలైతే హృదయాలను ద్రవింపజేస్తున్నాయి.

కింది వీడియోలో ఉన్నది కూడా అలాంటి దృశ్యమే. భూకంపం ధాటికి కుప్పకూలిన ఓ భవనం శిథాలల కింద పదేండ్ల బాలిక మరియమ్‌, అమె చెల్లెలు ఇలాఫ్‌, తమ్ముడు, తల్లి, తండ్రి సయ్యద్‌ చిక్కున్నారు. మరియం, ఆమె తమ్ముడు మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తున్నారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది వారిని గమనించి దగ్గరికి వెళ్లగా మరియం ప్రాధేయపడిన తీరు చూస్తే మనసు కలుక్కుమంటుంది.

ఆ వీడియోలో.. ‘సార్‌, మమ్మల్ని కాపాడండి. సార్‌ ఇక్కడ నేను, నా తమ్ముడు, చెల్లెలు ఉన్నాం. మమ్మల్ని ఈ శిథిలాల నుంచి బయటికి తీయండి. నేను మీకు బానిసలా బతుకుతా’ అని చిన్నారి మరియం రెస్క్యూవర్‌ను ప్రాధేయపడుతున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. దాంతో చలించిపోయిన రెస్క్యూవర్‌ అయ్యో అంత మాట అనకు తల్లీ అన్నట్టుగా వెంటనే ‘నో నో’ అన్నాడు.

This video broke my heart 💔

The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.#earthquakeinturkey #Syria #هزه_ارضيه #زلزال #İstanbul #earthquake #Turkey #PrayForTurkey pic.twitter.com/U9mMrZdROM

— Zuher Almosa (@AlmosaZuher) February 7, 2023