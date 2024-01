Tornado | ఫ్లోరిడాలో బీభత్సం సృష్టించిన టోర్నడో.. Video

January 7, 2024 / 06:46 PM IST

Tornado : అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోగల ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌ బీచ్‌లో శనివారం టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. కొన్ని నిమిషాలపాటు విధ్వంసం రేపిన ఈ టోర్నడో చివరకు ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌ బీచ్‌లోనే సద్దుమణిగింది. ఈ టోర్నడో దాటికి పలు ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. కరెంటు స్తంభాలు కూలిపోయాయి. వైర్లు తెగిపోయాయి. నీళ్లు చేరడంతో విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లు పేలిపోయాయి.

టోర్నడోలో పైకి లేచిన వ్యర్థాలు పడటంతో వీధుల నిండా చెత్త నిండిపోయింది. అయితే ఈ టోర్నడో విధ్వంసంలో స్థానికులెవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఎవరూ గాయపడలేదు. టోర్నడో బీభత్సాన్ని పలువురు స్థానికులు తమ సెల్‌ఫోన్‌లలో బంధించి సోషల్‌ మీడియలో పోస్టు చేయడంతో ఆ వీడియోలో వైరల్‌గా మారాయి.

భారత కాలమాన ప్రకారం శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన టోర్నడో వేగంగా బలం పుంజుకొని పలు భవనాలను, విద్యుత్‌ వైర్లను, తీరంలో నిలిచి ఉన్న నౌకలను ఢీ కొట్టిందని ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

🚨#BREAKING: A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage

📌#FortLauderdale | #Florida

Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida. Officials from the… pic.twitter.com/roLSftVuq1

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024