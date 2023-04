April 15, 2023 / 11:36 AM IST

టెక్సాస్ : అంత‌ర్జాతీయ అంత‌రిక్ష కేంద్రంలో పండించిన ట‌మోటా(Space Tomatoes)ల‌ను ఇవాళ భూమ్మీద‌కు తీసుకువ‌స్తున్న‌ట్లు నాసా వెల్ల‌డించింది. స్పేస్ ఎక్స్ సీఆర్ఎస్‌-27 కార్గో ద్వారా ఆ ట‌మోటాలు నేల‌పై వాల‌నున్నాయి. ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ ద్వారా సుమారు రెండు వేల కిలోల బ‌రువు ఉన్న వ‌స్తువుల్ని తీసుకురానున్నారు.

వ్యోమ‌గాములు అంత‌రిక్ష కేంద్రంలోని మీనియేచ‌ర్ గ్రీన్‌హౌజ్ ల్యాబ్‌లో ట‌మోటాల‌ను పండించారు. మూడు ర‌కాలుగా పంట‌ను పండించారు. 90, 97, 104 రోజుల పాటు ట‌మోటాల‌ను హార్వెస్ట్ చేసిన‌ట్లు నాసా త‌న బ్లాగ్‌లో చెప్పింది. పండిన ట‌మోటాల‌ను ఫ్రీజ్ చేసి, వాటి పోష‌క‌ విలువ‌ల‌ను కూడా టెస్టు చేశారు.

Space tomatoes, heart studies, and other @ISS_Research experiments are heading back to Earth this weekend on @SpaceX's #CRS27, the latest cargo return from the @Space_Station.

Undocking coverage begins Saturday, April 15, at 10:45am ET (1445 UTC): https://t.co/nHhw9JyUQB pic.twitter.com/vSDfn6MsB5

— NASA (@NASA) April 12, 2023