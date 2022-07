July 10, 2022 / 04:48 PM IST

అట‌వీప్రాంతంలో రాత్రిపూట డ్రైవింగ్ చేయ‌డం ప్ర‌మాద‌క‌రం. రోడ్డుకిరువైపులా లైట్లుండ‌వు. రాత్రిపూట అంతా చీక‌టిగా ఉంటుంది. ఎటువైపునుంచి ఏ వ‌న్య‌ప్రాణి వ‌స్తుందో తెలియ‌దు. ఇది అటు డ్రైవింగ్ చేసేవారితోపాటు ఆ జంతువుల‌కూ ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మే. మ‌లేషియాలో ఓ వ్య‌క్తి అట‌వీప్రాంతం గుండా ర‌హ‌దారిపై డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్ప‌డు అలాంటి ఒక సంఘ‌ట‌న కెమెరాకు చిక్కింది. అత‌డు వాహ‌నంతో మ‌ల‌య‌న్ పులిని బ‌లంగా ఢీకొట్టాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోను ‘ర‌టు రింబ’ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఒక వ్య‌క్తి వాహ‌నంలో ప్ర‌యాణిస్తుండ‌గా స‌డెన్‌గా వాహనానికి అడ్డుగా మ‌ల‌య‌న్ పులి వ‌చ్చింది. అత‌డు బ్రేక్ వేయ‌లేక‌పోయాడు. దీంతో పులిని బ‌లంగా ఢీకొట్ట‌గా, అది చాలాదూరం ఎగిరిప‌డింది. అనంత‌రం లేచి, వేగంగా అడ‌విలోకి పారిపోయింది. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. మలేషియాలో మలయన్ పులులు అంతరించిపోతున్నాయ‌ని, ఆ పులి ఇప్పుడు ఏ ప‌రిస్థితుల్లో ఉందో త‌నిఖీ చేయాల‌ని అట‌వీ అధికారుల‌ను నెటిజ‌న్లు కోరారు.

This is absolutely horrifying….

No streetlights driving in between forests/plantations = danger to both wildlife and humans

Not sure how the tiger is doing though.

Source: Malaysia Animal Association pic.twitter.com/TrbJpzga6c

— Ratu Rimba 🏴 (@natashazlkh) July 8, 2022