October 11, 2023 / 09:01 PM IST

టెల్ అవీవ్: ఇజ్రాయెల్, గాజా మధ్య యుద్ధం బుధవారం నాటికి ఐదో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌ కుటుంబాన్ని హమాస్ బంధించిన (Israel family hostage) ఫేస్‌బుక్‌ లైవ్‌ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇందులో ఒక వ్యక్తి కాలు నుంచి రక్తం కారుతున్నది. ఆయన భార్య ఒడిలో కుమార్తె ఉన్నది. సాయుధుడైన హమాస్ ఉగ్రవాది మాట్లాడాలంటూ ఆ కుటుంబాన్ని ఆదేశించాడు. ‘మీ దేశంతో మాట్లాడండి. మేం ఇక్కడ ఉన్నామని వారికి చెప్పండి’ అని వారితో అన్నాడు. అలాగే హమాస్‌ ముష్కరులు ఆ దంపతుల కుమారుడికి తుపాకీ గురిపెట్టారు. పొరుగున ఉన్న ఇతరులను కూడా ఇళ్లు విడిచిపెట్టమని చెప్పాలని బలవంతం చేశారు. గాజా సరిహద్దులోని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రాంతమైన నహాల్ ఓజ్‌లోని కిబ్బత్జ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. అనంతరం ఆ కుటుంబం జాడ లేదు. ఫేస్‌బుక్‌ లైవ్‌లో స్ట్రీమ్‌ చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌ మహిళలు, పిల్లలను నిర్బంధించిన హమాస్ తాజాగా ఇజ్రాయెల్‌ను హెచ్చరించింది. గాజాపై బాంబులు కురిపించిన ప్రతీసారి ఒక్కో పౌరుడ్ని చంపుతామని వార్నింగ్‌ ఇచ్చింది. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ ఏ మాత్రం లెక్కచేయడం లేదు. గాజాపై బాంబులు వేయడంతోపాటు ఆ ప్రాంతానికి విద్యుత్‌ సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. అలాగే ఆహారం, తాగునీటి సరఫరాను అడ్డుకున్నది.

Hamas terrorists LIVE STREAM an entire family being held hostage to the families Facebook so their friends & relatives can watch their final moments.

The family and their children are seen being held at gun point.

They have not been seen since.

— Oli London (@OliLondonTV) October 11, 2023