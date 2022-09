September 18, 2022 / 07:52 PM IST

Earth Quake | తైవాన్‌లోని ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో ఆదివారం భారీ భూకంపం సంభ‌వించింది. రిక్ట‌ర్ స్కేల్‌పై దాని తీవ్ర‌త 7.2గా న‌మోదైంది. జ‌పాన్ వాతావ‌ర‌ణ సంస్థ‌, ప‌సిఫిక్ సునామీ హెచ్చ‌రిక‌ల కేంద్రం.. సునామీ హెచ్చ‌రిక‌లు జారీ చేశాయి. అయితే, త‌ర్వాతీ అప్‌డేట్స్‌లో భారీగా అల‌లు ఎగిసి ప‌డే ముప్పేమీ లేద‌ని ప్ర‌క‌టించాయి.

అమెరికా జియాల‌జిక‌ల్ స‌ర్వే (యూఎస్‌జీఎస్‌) అంచ‌నా ప్ర‌కారం రిక్టర్ స్కేల్‌పై 6.9గా న‌మోదైంది. తెలుస్తున్న‌ది. జపాన్ సునామీ హెచ్చ‌రిక జారీ చేసినా.. యూఎస్‌జీఎస్ ప్రాథ‌మికంగా భూకంప తీవ్ర‌త 7.2 నుంచి 6.9కి త‌గ్గించి వేసింది. భూకంపం ప్ర‌భావంతో జ‌పాన్‌లోని ఒక రైల్వే స్టేష‌న్‌లో నిలిచి ఉన్న రైలు కుదుపుల‌కు గురైన వీడియోలు ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ అయ్యాయి. ఆదివారం మ‌ధ్యాహ్నం 2.44 గంట‌ల‌కు భూకంపం సంభ‌వించిన‌ట్లు రాయిట‌ర్స్ పేర్కొంది. తైతంగ్‌కు ఉత్త‌రాన 50 కి.మీ. దూరంలో 10 కిలోమీట‌ర్ల లోతున భూకంప కేంద్రం కేంద్రీకృత‌మైంది.

భూకంపం వ‌ల్ల ప‌లు భ‌వ‌నాలు, ఇన్‌ఫ్రా సంస్థ‌లు దెబ్బ‌తిన్నాయి. యూలీ ప‌ట్టంలో ఒక మూడంత‌స్తుల భ‌వ‌నం కూలిపోయింద‌ని తెలుస్తున్న‌ది. వేలాది ఇండ్ల‌కు విద్యుత్‌, తాగునీటి స‌ర‌ఫ‌రా క‌నెక్ష‌న్లు దెబ్బ తిన్నాయి. లిల్లీస్‌లోని ఓ ప‌ర్వ‌తం పై నుంచి కొండ చ‌రియ‌లు విరిగి ప‌డ‌టంతో సుమారు 400 మంది ప‌ర్యాట‌కులు చిక్కు ప‌డ్డారు. భూకంప బాధితుల కోసం విప‌త్తు నిర్వ‌హ‌ణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామ‌ని తైవాన్ అధ్య‌క్షురాలు సాయ్ ఇంగ్‌వెన్ తెలిపారు. మ‌రిన్ని భూప్ర‌కంప‌న‌లు సంభ‌వించే అవ‌కాశం ఉన్నందున అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ప్ర‌జ‌ల‌కు పిలుపునిచ్చారు.

శ‌నివారం రాత్రి తైవాన్‌లో వ‌చ్చిన భూకంప తీవ్ర‌త రిక్ట‌ర్ స్కేల్‌పై 6.6 శాతంగా న‌మోదైంది. కానీ, ఆదివారం భూకంపం శ‌క్తిమంతంగా ఉంద‌ని తెలుస్తున్న‌ది. తైవాన్‌కు స‌మీపంలోని దీవుల్లో సునామీ ముప్పు పొంచి ఉంద‌ని జ‌పాన్ వాతావ‌ర‌ణ సంస్థ ప్ర‌క‌టించింది. చైనాలోని ఫుజియాన్‌, గ్వాంగ్‌డాంగ్‌, జియాంషు, షాంఘై కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లోనూ భూ ప్ర‌కంప‌న‌లు సంభ‌వించాయ‌ని చైనా భూకంప నెట్‌వ‌ర్క్ కేంద్రం ప్ర‌క‌టించింది. గ‌తంలో 1999 సెప్టెంబ‌ర్‌లో వ‌చ్చిన భూకంప తీవ్ర‌త 7.6 కాగా, నాడు 2,400 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX

— Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022