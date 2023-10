October 10, 2023 / 11:42 AM IST

Stand With Israel | పాలస్తీనా ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్ (Hamas) దాడులతో ఇజ్రాయెల్‌ (Israel) ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న యుద్ధం (Israel-Hamas War) తీవ్ర రూపం దాల్చుతోంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో రెండు దేశాల్లోని ప్రభావిత ప్రాంతాలు దద్దరిల్లుతున్నాయి. ప్రధానంగా గాజా స్ట్రిప్‌, ఇజ్రాయెల్‌ దక్షిణ ప్రాంతంలో యుద్ధ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే రెండు వైపులా 1,600 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, దాదాపు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయాలపాలయ్యారు. యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌కు పలు దేశాలు మద్దతు ప్రకటించాయి.

హమాస్‌ దాడిని ఎదుర్కొనేందుకు ఇజ్రాయెల్‌ చేసే అన్ని ప్రయత్నాలకు తాము అండగా ఉంటూ మద్దతు ఇస్తామని అమెరికా (America) సహా యూకే, ఫ్రాన్స్‌, ఇటలీ, జర్మనీ దేశాలు తాజాగా ప్రకటించాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇజ్రాయెల్‌కు మద్దతుగా ఆయా దేశాల అధినేతల భవనాలు, చారిత్రక కట్టడాలపై తెలుపు, నీలం రంగులను ప్రదర్శించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (Joe Biden) అధ్యక్ష భవనం వైట్‌ హౌస్ (White House)‌, న్యూయార్క్‌లోని ది ఎంఫైర్‌ స్టేట్‌ బిల్డింగ్‌, బ్రిటన్‌ ప్రధాని రిషి సునాక్‌ అధికారిక నివాసం 10 డౌనింగ్‌ స్ట్రీట్‌, యూకే పార్లమెంట్‌ ది ప్యాలెస్‌ ఆఫ్‌ వెస్ట్‌మినిస్టర్‌, ఫ్రాన్స్‌లోని ప్రఖ్యాత ఈఫిల్‌ టవర్‌, ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ ఒపెరా హౌస్‌ సహా చారిత్రక కట్టడాలపై ఇజ్రాయెల్‌ జెండాను, ఆ దేశ జెండా రంగులైన నీలం, తెలుపు వర్ణాలను ప్రదర్శించారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Tonight, America says clearly to the Israeli people, to the world, and to terrorists everywhere that we stand with Israel.

That will never change. pic.twitter.com/uFhvmXf7bO

— President Biden (@POTUS) October 10, 2023