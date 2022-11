Plane Crash | హైటెన్షన్‌ విద్యుత్‌ స్తంభాన్ని ఢీ కొట్టిన విమానం..!

November 28, 2022 / 03:49 PM IST

Plane Crash | అమెరికాలో ఓ చిన్న పాటి విమానం హైటెన్షన్‌ విద్యుత్‌ స్తంభాన్ని ఢీ కొట్టింది. వంద అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ తేలికపాటి విమానం.. మేరీలాండ్‌లోని మాంట్‌గోమేరీలో విద్యుత్‌ స్తంభాన్ని ఢీ కొట్టి అందులో చిక్కుకుపోయింది. ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. ఆ సమయంలో విమానంలో ఇద్దరు ఉన్నట్లు స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ ప్రమాదంలో వారికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని చెప్పారు. అయితే విమానం విద్యుత్‌ తీగలను ఢీ కొట్టడంతో విద్యుత్‌ తీగలు తెగిపోయి మాంట్‌గోమేరీలోని 90వేల ఇళ్లకు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయినట్లు పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు. వర్షాలు పడటంతో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. అయితే ప్రమాదం నేపథ్యంలో విద్యుత్‌ తీగలు రోడ్డుపై పడిఉన్నాయని.. అటువైపు ఎవరూ వెళ్లొద్దంటూ మాంట్‌గోమేరీ పోలీసులు ట్విట్టర్‌ ద్వారా అక్కడి ప్రజలకు తెలియజేశారు.

A small plane has crashed into power lines in the area of Rothbury Dr & Goshen Rd, taking out power to parts of the county.@mcfrs is on scene. PLEASE AVOID THE AREA, as there are still live wires. #MCPD #MCPNews

— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) November 27, 2022