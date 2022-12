ట్విట్టర్‌ సీఈవోగా ఉండాలా.. వద్దా.. ఎలాన్‌ మస్క్‌ పోల్‌

December 19, 2022 / 09:38 AM IST

న్యూయార్క్‌: ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ట్విట్టర్‌ను సొంతం చేసుకున్న టెస్లా సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తాను ట్విట్టర్‌ సీఈవోగా ఉండాలా? వద్దా? అంటూ నెటిజన్లను ప్రశ్నించారు. ఈ విషయమై ట్విట్టర్‌లో పోల్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ‘ట్విట్టర్ సీఈవో పదవి నుంచి తప్పుకోవాలా? వద్దా?. ఎలాంటి ఫలితం వచ్చినా, దానికి కట్టుబడి ఉంటా. మీరు ఏం కోరుకుంటే, అదే జరుగుతుంది. అందుకే జాగ్రత్తగా కోరుకోండి. భవిష్యత్తులో కీలక విధానాల మార్పులపై పోల్స్​ నిర్వహిస్తా.’ అని మస్క్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ఈ పోల్‌ జరుగనుంది.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022