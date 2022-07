July 8, 2022 / 11:33 AM IST

నారా: జ‌పాన్ మాజీ ప్ర‌ధాని షింజో అబేను ఓ ఆగంత‌కుడు షూట్ చేశాడు. ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారం నిర్వ‌హిస్తున్న అబేను ఓ గ‌న్‌తో షూట్ చేశాడు. ఓ స్టేష‌న్ ముందు నిలుచుని ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి అబే మాట్లాడుతున్న స‌మ‌యంలో వెనుక నుంచి వ‌చ్చిన ఓ వ్య‌క్తి త‌న వ‌ద్ద ఉన్న గ‌న్‌తో కాల్చాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది. అబే మాట్లాడుతున్న‌ప్పుడు మొబైల్ ఫోన్‌లో ఓ వ్య‌క్తి ఆ ప్ర‌సంగాన్ని చిత్రీక‌రించాడు. అయితే అబే వెనుక నుంచి తొలుత శ‌బ్ధం వినిపించింది. ఆ త‌ర్వాత తెల్ల‌టి పొగ వ‌చ్చింది. శ‌బ్ధం వినిపించ‌గానే అక్క‌డ ఉన్న జ‌నం ఒక్క‌సారిగా ఉలిక్కిప‌డ్డారు. మొబైల్ వీడియో తీస్తున్న వ్య‌క్తి కూడా షేక‌య్యాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో 41 ఏళ్ల వ్య‌క్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాల్పుల‌కు సంబంధించిన వీడియో ఇదే.

What a terrible news. #ShinzoAbe , a steadfast friend of India and a global stalwart, shot at in the Japanese city of Nara. Assailant arrested, his details unknown. Hope Abe survives. pic.twitter.com/pWGWKbDV5t

Emergency personnel moved a person believed to be former Japanese Prime Minister Shinzo Abe from an ambulance to a helicopter under a blue sheet, after Abe was shot during a campaign speech Friday in western Japan. https://t.co/u8MXjC3qrP pic.twitter.com/JwJhG9uCFE

— CBS News (@CBSNews) July 8, 2022