February 2, 2024 / 03:07 PM IST

క్లియ‌ర్‌వాట‌ర్‌: అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా మొబైల్ పార్క్ వ‌ద్ద ఓ చిన్న‌పాటి విమానం కూలింది(Plane Crash). ఈ దుర్ఘ‌ట‌న‌లో ప‌లువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బీచ్‌క్రాఫ్ట్ బొనాంజా వీ35 సింగిల్ ఇంజిన్ విమానంలో సాంకేతిక స‌మ‌స్య వ‌చ్చిన‌ట్లు దాని పైలెట్ వెల్ల‌డించాడు. ఆ ప్లేన్ కూల‌డానికి ముందు అత‌ను ఈ విష‌యాన్ని చెప్పాడు. క్లీన్‌వాట‌ర్ ప్రాంతంలోని బేసైడ్ వాట‌ర్స్ మొబైల్ హోమ్ పార్క్ వ‌ద్ద ఆ విమానం కూలింది. ఒక ఇంటిని ఢీకొన‌గా, మ‌రో మూడు ఇండ్ల‌కు నిప్పు అంటుకున్న‌ది. విమానంలో ఉన్న కొంద‌రు, ఇంట్లో ఉన్న వ్య‌క్తులు కూడా మృతిచెందిన‌ట్లు అధికారులు చెప్పారు. ర‌న్‌వే నుంచి 5 కిలోమీట‌ర్ల దూరం వెళ్లిన త‌ర్వాత రేడార్ నుంచి ఆ ప్లేన్ సిగ్నిల్స్ మాయం అయ్యాయి.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say “several” people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU

— ABC News (@ABC) February 2, 2024