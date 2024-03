March 8, 2024 / 10:25 AM IST

Saudi Arabia | సౌదీ అరేబియా (Saudi Arabia)కు చెందిన మొట్టమొదటి మానవరూప మగ రోబో (First Male Robot) చర్య వివాదాస్పదమైంది. ఓ మహిళా రిపోర్టర్‌ (Female Reporter)ను అనుచితంగా తాకిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ మారింది. దీంతో రోబో చర్య వివాదానికి దారితీసింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో సౌదీ పురోగతిని చాటిచెప్పాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడి అధికారులు ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్‌గా తొలి హ్యూమనాయిడ్‌ రోబోను రూపొందించారు. ఈ హ్యూమనాయిడ్‌ మగ రోబోను రియాద్‌లో ఈ నెల 4వ తేదీన ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పలు స్థానిక మీడియా ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై రోబో తొలి ప్రదర్శనను రిపోర్ట్‌ చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మహిళా రిపోర్టర్‌ (Female Reporter)ను రోబో అనుచితంగా తాకింది (inappropriate gesture). ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

ఇది చూసిన నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాంకేతికంగా రోబో విఫలమైందని, సాధారణ పనితీరుకు విరుద్ధంగా ఇది ప్రవర్తిస్తోందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే సాధారణ కదలికలో భాగంగానే చేతిలో మూమెంట్ కనిపించిందని మరికొందరు సమర్థిస్తున్నారు.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024