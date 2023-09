September 1, 2023 / 03:15 PM IST

న్యూయార్క్‌: ఇటీవ‌ల చంద్రుడి స్ట‌డీ కోసం లూనా-25(Luna-25) మిష‌న్‌ను ర‌ష్యా చేప‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చంద్రుడిపై కూలింది. ఆ కూలిన ప్రాంతంలో ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ ధాటికి సుమారు 10 మీట‌ర్ల విస్తీర్ణంలో గొయ్యి ఏర్పడిన‌ట్లు నాసా వెల్ల‌డించింది. దాదాపు 47 ఏళ్ల త‌ర్వాత ర‌ష్యా చంద్రుడిపైకి స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను పంప‌గా, అది ఆగ‌స్టు 19వ తేదీన కూలింది. వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయ‌డంలో విఫ‌లం కావ‌డంతో అది కుప్ప‌కూలింది. చంద్ర‌యాన్‌-3కి చెందిన విక్రమ్ ల్యాండ‌ర్ దిగిన ద‌క్షిణ ద్రువాన్ని టార్గెట్ చేస్తూనే ర‌ష్యా కూడా లూనా-25 మిష‌న్‌ను చేప‌ట్టింది.

#NASA has released a Set of Images showing the Crash Site of the Luna-25 #Moon Lander of the #Russian Space Corporation, Roscosmos which Crashed on the South Pole of the Moon after an Engine Failure on August 19th. 🇷🇺 pic.twitter.com/f2V7J8E3vi

— Global Defense Insight (@Defense_Talks) September 1, 2023