ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నది. రాజధాని కీవ్‌లోని (Kyiv) చాలా ప్రాంతాలపై వైమానిక దళం దాడి చేస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో కీవ్‌లో పరిస్థిస్తులు క్షీణిస్తున్నాయని, ఉక్రెయిన్‌లో ఉన్న భారతీయులు సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఉండాలని, ఎట్టి పరిస్థిస్తుల్లో రాజధాని కీవ్‌కు రావద్దని అక్కడ ఉన్న భారత రాయబార కార్యాలయం సూచించింది.

IMPORTANT ADVISORY TO ALL INDIAN NATIONALS IN UKRAINE AS ON 24 FEBRUARY 2022.@MEAINDIA @PIB @DDNEWS pic.twitter.com/e1i1lMuZ1J

— India in Ukraine (@IndiainUkraine) February 24, 2022