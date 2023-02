February 6, 2023 / 04:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ట‌ర్కీ, సిరియాల్లో సోమ‌వారం ఉద‌యం త‌లెత్తిన పెను ప్ర‌కంప‌న‌ల‌ను మూడు రోజుల ముందుగానే ఓ వ్య‌క్తి ఊహించార‌ని సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డైంది. భూప్ర‌కంప‌న‌లను అధ్య‌యనం చేసే సోలార్ సిస్ట‌మ్ జియోమెట్రీ స‌ర్వే (ఎస్ఎస్‌జీఈఓఎస్‌)కు చెందిన ప‌రిశోధ‌కులు ఫ్రాంక్ హూగ‌ర్బీట్స్ ఈ భూకంపాన్ని మూడు రోజుల ముందే అంచ‌నా వేశారు. ద‌క్షిణ మ‌ధ్య ట‌ర్కీ, జోర్డాన్‌, సిరియా, లెబ‌నాన్ ప్రాంతంలో త్వ‌ర‌లో లేదా మున్ముందు రిక్టరు స్కేలుపై 7.5 తీవ్రత‌తో భూకంపం సంభ‌విస్తుంద‌ని ఫ్రాంక్ హుగ‌ర్బీట్స్ ట్వీట్ చేశారు. అయితే ఆయ‌న సూడో సైంటిస్ట్ అని, గ‌తంలో ఆయ‌న అంచ‌నాల‌ను ప్ర‌శ్నిస్తూ ప‌లువురు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ఫ్రాంక్ అంచ‌నాను ప్ర‌శ్నించారు.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023