June 12, 2023 / 06:54 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అమెరికాకు చెందిన ర్యాపర్‌ కాన్యే వెస్ట్‌ (Kanye West) ఈ నెల 10న తన 46వ పుట్టినరోజు వేడుకలను వినూత్న రీతిలో జరుపుకున్నాడు. ఈ సారి అందరికంటే భిన్నంగా తన బర్త్‌ డే సెలెబ్రేషన్స్‌ జరుగాలనుకున్నాడో ఏమో.. జపాన్‌ దేశంలో బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ‘న్యోటెయిన్‌మొరి (Nyotaimori)’ పద్ధతిని కాన్యే వెస్ట్‌ ఎంచుకున్నాడు.

జపాన్‌లో ఈ పద్ధతికే ‘బాడీ సుషీ’ అనే మరో పేరు కూడా ఉన్నది. వివిధ పార్టీల సందర్భంగా మహిళలను నగ్నంగా టేబుళ్లపై పడుకోబెట్టి, వారి నగ్న శరీరాలపై సుషీని (బ్రెడ్‌, తీపి, క్రీమ్‌ తదితర పదార్థాలతో తయారు చేసే ఒక రకమైన స్వీట్‌) ఉంచి అతిథులకు వడ్డించే విధానాన్నే ‘న్యోటెయిన్‌మొరి (Nyotaimori)’ పద్ధతి అంటారు. నగ్న శరీరాలపై సుషీని వడ్డిస్తారు కాబట్టి బాడీ సుషీ అనే పేరు కూడా వచ్చింది.

కాన్యే వెస్ట్‌ తాజాగా తన 46వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలువురు మహిళా మోడల్స్‌ను రప్పించి.. వారి నగ్న శరీరాలపై అతిథులకు సుషీని వడ్డించాడు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. కాన్యే బర్త్‌ డే సందర్భంగా బాడీ సుషీ వడ్డనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోల్లో మీరు కూడా చూడవచ్చు.

Run This Town being played at Kanye’s birthday party last night ❤️ pic.twitter.com/IcwdeDtqFE

Kanye West had sushi being served on a naked woman at his 46th birthday party 👀🍣 pic.twitter.com/JO191hLQyl

— Daily Loud (@DailyLoud) June 12, 2023