Watch: | ప్రిన్స్ విలియం గౌరవార్థ మిలిటరీ కవాతులో.. సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన బ్రిటీష్ రాయల్ గార్డులు

June 11, 2023 / 06:13 PM IST

లండన్‌: ప్రిన్స్ విలియం గౌరవార్థం నిర్వహించిన మిలిటరీ కవాతులో ఎండను తట్టుకోలేక బ్రిటీష్‌ రాయల్‌ గార్డులు సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు (British royal guards faint). బ్రిటన్‌ రాజధాని లండన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ విలియం శనివారం కల్నల్స్‌ సమీక్షా సమావేశానికి నేతృత్వం వహించారు. ఈ సందర్భంగా గుర్రాలను అధిష్టించిన రాయల్‌ గార్డుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అయితే మిలిటరీ కవాతులో పాల్గొన్న బ్రిటీష్‌ రాయల్‌ గార్డులు ఎండ వేడిని తాళలేకపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు గార్డులు సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. రాయల్‌ మిలిటరీ సిబ్బంది వారిని స్ట్రెచ్చర్లపై అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, మిలిటరీ కవాతులో పాల్గొన్న సైనికులు, రాయల్ గార్డులకు ప్రిన్స్ విలియం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తీవ్ర ఎండ వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కల్నల్‌ సమీక్షలో పాల్గొన్న వారంతా బాగా పని చేశారని అభినందించారు. ఈ మేరకు ఒక ట్వీట్‌ చేశారు.

మరోవైపు బ్రిటన్‌లో భానుడు భగభగ మండిపోతున్నాడు. ఆ దేశంలో ఈ ఏడాది తొలిసారి ఉష్ణోగ్రతలు 30 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ దాటాయి. హీత్రూలో 30.5, సర్రేలో 31.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ మేర ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీంతో బ్రిటన్‌ ప్రజలు ఎండ వేడిని భరించలేక అల్లాడిపోతున్నారు.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023