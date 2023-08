Prigozhin Killed In Plane Crash Videos Go Viral On Social Media

Prigozhin: ప్రిగోజిన్ ప్ర‌యాణించిన విమానం ఇలా కూలింది.. వీడియోలు

Prigozhin killed: ర‌ష్యా తిరుగుబాటు నేత ప్రిగోజిన్ విమాన ప్రమాదంలో మ‌ర‌ణించాడు. అయితే ఆ విమాన ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన కొన్ని వీడియోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. గింగిరాలు తిరుగుతూ ఆ విమానం నేల‌కూలింది. ఆ త‌ర్వాత భారీ మంట‌లు వ్యాపించాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియోలు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ద‌ర్శ‌నం ఇస్తున్నాయి.

August 24, 2023 / 11:31 AM IST

మాస్కో: రష్యా ప్రైవేటు సైన్యం వాగ్న‌ర్ మిలిట‌రీ కంపెనీకి చెందిన చీఫ్ ఎవ‌జెనీ ప్రిగోజిన్(Prigozhin) ప్రయాణిస్తున్న నేల‌కూలిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ప్ర‌మాదంలో ప్రిగోజిన్‌తో పాటు మ‌రో 9 మంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ర‌ష్యాలోని తేవ‌ర్ ప్రాంతంలో ఆ విమానం కూలింది. మాస్కో నుంచి సెయింట్ పీట‌ర్స్‌బ‌ర్గ్ ప్ర‌యాణిస్తున్న స‌మ‌యంలో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. ఆ విమానంలో ముగ్గురు సిబ్బంది, ఏడు మంది ప్యాసింజెర్లు ఉన్నారు. అంద‌రూ మృతిచెందిన‌ట్లు టాస్ ఏజెన్సీ తెలిపింది.

🚨 VIDEO ALERT: Russian Plane Carrying Wagner Boss, Yevgeny Prigozhin, FALLS OUT OF THE SKY 🚨 ⚠️ This Crash Mysteriously Comes Only 2 Weeks After it Was Revealed The Biden Crime Family Funneled Millions of Dollars Through Russia and Ukraine ⚠️ pic.twitter.com/rFigSXElxi — Matt Wallace (@MattWallace888) August 23, 2023

తేవ‌ర్ ప్రాంతంలో ఉన్న కుజెంకినో గ్రామం వ‌ద్ద ప్లేన్ శిథిలాలు క‌నిపించాయి. చెల్లాచెదురుగా ఆ విమాన ప్ర‌యాణికులు శ‌రీర భాగాలు ప‌డి ఉన్నాయి. ఎంబ్రేయ‌ర్ లీగ‌సీ 600 విమానంగా దాన్ని గుర్తించారు. ఆ విమానం తోక భాగంలో ఆర్ఏ-02795 అని రాసింది. దాన్ని బ‌ట్టి ఆ విమానం ప్రిగోజిన్‌కు చెంది ఉంటుంద‌ని భావిస్తున్నారు. కానీ అధికారులు మాత్రం ఇంకా ద్రువీక‌రించ‌లేదు.

BREAKING: Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, has been killed in a plane crash.

Russia isn’t playing games 🔥#Wagner #WagnerGroup pic.twitter.com/Es1EZLjz6t — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) August 23, 2023

ప్ర‌యాణికుల జాబితాలో ప్రిగోజిన్ పేరు ఉన్న‌ట్లు తెలిసింది. అయితే ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 8 మంది మృతదేహాల‌ను వెలికితీశారు. ప్ర‌స్తుతం విమానం కూలిన ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన కొన్ని వీడియోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. నేల‌పై ఉన్న కొంద‌రు ఆ వీడియోల‌ను చిత్రీక‌రించారు. ర‌ష్యా ప్ర‌భుత్వానికి చెందిన మిస్సైల్ ఆ విమానాన్ని కూల్చి ఉంటుంద‌ని కొంద‌రు భావిస్తున్నారు. కొంద‌రేమో ఆ విమాన పైలెట్ ఆత్మాహుతికి పాల్ప‌డి ఉంటార‌ని అంచ‌నా వేస్తున్నారు.

Wagner PMC boss, Yevgeny Prigozhin, plane crash video… pic.twitter.com/tLiz5IplM3 — Peter Atsu Ahianyo (@Ahianyo_Peter) August 23, 2023

ఇటీవ‌ల పుతిన్‌కు వ్య‌తిరేకంగా ప్రిగోజిన్ తిరుగుబాటు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే పుతిన్ వార్నింగ్‌తో ప్రిగోజిన్ వెన‌క్కి త‌గ్గారు. ఉక్రెయిన్‌తో సాగుతున్న యుద్ధంలో త‌మ ద‌ళానికి ఆయుధాల‌ను ఇవ్వ‌డంలో ర‌ష్యా మిలిట‌రీ స‌హ‌క‌రించ‌డంలేద‌ని ప్రిగోజిన్ ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

BODIES AFTER PRIGOZHIN PLANE CRASH ⚡️⚡️⚡️⚡️Bodies in the wreckage after plane said to be owned by Wagner leader Prigozhin partially exploded mid-air before crashing near Tver Region 🇷🇺. pic.twitter.com/e1HRzOlJlg — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 23, 2023