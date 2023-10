October 3, 2023 / 03:33 PM IST

స్టాక్‌హోమ్‌: భౌతిక శాస్త్రంలో ఈ యేటి నోబెల్ బ‌హుమ‌తి( Nobel Prize)ని ప్ర‌క‌టించారు. 2023 సంవ‌త్స‌రానికి ముగ్గురికి ఆ అవార్డు ద‌క్కింది. ద రాయ‌ల్ స్వీడిష్ అకాడ‌మీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఆ అవార్డును ప్ర‌క‌టించింది. పియ‌రీ అగోస్టిని, ఫెరెంక్ క్రౌజ్‌, అన్నీ హుయిల్ల‌ర్‌ల‌కు ఈ యేటి ఫిజిక్స్ నోబెల్ బ‌హుమ‌తి ద‌క్కింది. కాంతికి చెందిన ఆటోసెకండ్ ప‌ల్స్‌ల‌ను ప‌సిక‌ట్టే ప‌ద్ధ‌తుల‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేసినందుకు ఆ ముగ్గురినీ నోబెల్ వ‌రించింది. ఎల‌క్ట్రాన్ డైన‌మిక్స్ స్ట‌డీలో ఈ ప‌ద్ధ‌తులు కీల‌కం అయిన‌ట్లు రాయ‌ల్ స్వీడిష్ క‌మిటీ వెల్ల‌డించింది.

